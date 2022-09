Chips, sodas, pizzas… il va y avoir du sport !

Cela pourrait-il vous aider à mieux consommer ? Selon la nutritionniste, Alexandra Retion, cet étiquetage pourrait être contre-productif. D'autant plus que la conséquence serait néfaste, car on peut se retrouver avec une maladie du foie ou bien des conséquences plus graves sur notre santé auxquelles on ne pense pas. D'autres spécialistes, y voient au contraire une façon d'inciter les industriels à modifier leurs recettes avec des aliments moins caloriques.