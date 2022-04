Chocolats contaminés : une alerte trop tardive ?

Tout débute le 23 mars 2022. Les autorités sanitaires britanniques font le lien entre des cas de salmonellose et des produits Ferrero. D'après nos informations, elles avertissent la société. Deux jours plus tard, une agence européenne place les chocolats sur une liste de produits suspects. Le 31 mars 2022, les Britanniques informent les Belges que les chocolats proviennent de l'usine d'Arlon. Les produits de cette usine sont ensuite rappelés le 2 avril 2022 au Royaume-Uni, le 4 avril en Belgique et en France. Il se passe donc 11 jours entre l'alerte et les premiers rappels. Pourquoi ?