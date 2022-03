Chute des cheveux : quels traitements et à quels prix ?

La preuve en pharmacie. "Avant, l’anti-chute, c’était plutôt une ou deux étagères. Maintenant, c’est beaucoup plus", affirme Benjamin Zemiro, pharmacien à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Depuis cinq ans, il constate que les produits contre la chute de cheveux, mais aussi les clients, de plus en plus jeunes, se multiplient. Cette nouvelle clientèle est séduite par de nouveaux modes de consommation comme des gommes à macher, efficaces surtout pour maintenir les cheveux en bonne santé, plus que pour enrayer leur chute. "Ce qu’on explique et qui est très important, c’est qu’on ne peut pas observer un effet avant trois mois. Ça correspond au cycle du cheveu. C’est vrai que les gens aujourd’hui veulent un résultat rapide. Malgré tout, on ne peut pas aller contre la nature. Il n’y a pas d’effet miracle et ça, il faut bien en être conscient", poursuit Benjamin.