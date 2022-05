Comment expliquer le succès des ostéopathes ?

Partout, en ville comme à la campagne, les cabinets se multiplient. Actuellement, on compte un ostéopathe pour 3 500 habitants. C’est la densité la plus élevée du monde, loin devant les États-Unis. Non-remboursé par la Sécurité sociale, la consultation coûte, en moyenne, 60 euros mais la plupart des mutuelles proposent des prises en charge totales ou partielles. Ce peintre en bâtiment, a droit à trois séances gratuites par an avec sa mutuelle et il ne s’en prive pas.