Comment faire payer les rendez-vous non honorés chez le médecin ? L'exemple belge

Gabriel Attal s'est dit favorable mardi à ce que les patients soient pénalisés par une sanction financière pour leurs "rendez-vous médicaux non honorés". C'est déjà le cas en Belgique, où l'une de nos équipes s'est rendue.

Ce mercredi matin, dans les salles d'attente chez le médecin, ou plus simplement dans la rue, les Français réagissent à l'idée de payer une amende s'ils annulent un rendez-vous médical sans prévenir. "La moindre des choses, c'est d'annuler le rendez-vous, sinon les médecins perdent leurs temps", estime une passante.

Quelle est la situation ? Un médecin généraliste à Lille nous montre son agenda. "Les rendez-vous pas honorés, c'est un à deux par semaine. Ça concerne davantage les nouveaux patients", nous explique le Dr Guillaume Braconnier. Il nous montre aussi une graphique où l'on voit le nombre de rendez-vous honorés, 99%. Ce qui veut dire que 1% des rendez-vous ont été annulés sans raison, un chiffre en baisse pour ce médecin. Il était à 3% de rendez-vous non honorés il y a trois ans. Sa méthode ? Faire des rappels de rendez-vous, confirmer avec un nouveau patient sa venue.

L'exemple belge

Faire payer une amende aux patients indélicats, c'est ce qui se fait déjà en Belgique. Dans l'hôpital de Tournai où se rend notre équipe, quand un patient ne vient pas sans prévenir, il écope d'une pénalité de 15 euros. "On a une feuille sur laquelle le médecin et l'infirmière notent les coordonnées du patient, signent, et ça part à la tarification", précise une infirmière-cheffe. La facture est aussitôt envoyée au domicile du patient. Et cela fonctionne : il y a peu de rendez-vous annulés sans raison ici. "Les gens se disent, j'ai 15 euros à payer, donc je vais annuler ou faire attention et le respect est là, alors qu'il devrait l'être dans tous les cas, qu'il y ait de l'argent à payer ou pas", commente une patiente.

En tout cas, les médecins français n'ont actuellement aucun moyen de faire payer les patients indélicats. "Actuellement, on ne peut pas d'un point de vue légal facturer un patient simplement parce qu'il n'est pas venu. Il faudrait changer la déontologie et changer la loi", analyse le Dr Bertrand Legrand, médecin généraliste à Tourcoing (Nord).

En France, on estime que 27 millions de rendez-vous médicaux ne sont pas honorés chaque année.