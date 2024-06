Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, la question d'une habitante de Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire) qui souhaite récupérer son dossier médical. Thierry Coiffier lui répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Le cabinet de mon ophtalmologue a fermé. Comment récupérer mon dossier médical ?

Rappelons à quoi sert le dossier médical. Quand vous consultez un professionnel de santé (médecin généraliste, dentiste, hôpital), est créé un dossier médical. Par conséquent, vous en possédez certainement plusieurs, un par professionnel.

Il peut contenir des résultats d’examen, des comptes rendus de consultation ou d’intervention, des correspondances entre professionnels de santé, etc.

Et quand un médecin ferme son cabinet, doit-il nous communiquer ce dossier médical ? La loi du 4 mars 2002 accorde au patient un droit de consultation ou de délivrance de son dossier médical dans les 20 ans qui suivent la dernière consultation.

Donc oui, vous avez tout à fait le droit de demander votre dossier. Et à la suite d’une décision européenne, les frais liés à la première reproduction du dossier médical ne peuvent plus vous être facturés.

Mais quand on n’a plus de lien, plus de moyen de communiquer avec son médecin, comment faire ? En général, le médecin qui part à la retraite ou change de région a le temps d’organiser la cessation de son activité. Dans ce cas, il est censé prévenir ses patients. Soit il transmet votre dossier médical à son successeur, soit il doit vous remettre une copie de votre dossier.

Dans le cas où le professionnel n’a pas organisé la continuation de son activité, l’article 111 du Code de la Santé publique oblige le médecin à informer le Conseil de l’ordre des médecins de son département de tout changement, de sa nouvelle adresse. Il faut donc contacter le Conseil de l’ordre du département où a exercé le professionnel de santé.

Posez vos questions en vidéo

Si vous avez vous-même une question, vous pouvez la poser directement en vidéo en vous rendant sur notre page dédiée.

Vous pouvez également l’envoyer par mail à l'adresse suivante : le13havoscotes@tf1.fr.