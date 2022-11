Compléments alimentaires : ces produits épinglés pour leurs fausses promesses

Les compléments alimentaires, composés essentiellement de plantes, sont de plus en plus prisés. 20% des Français en consomment régulièrement. À visée amincissante, anti-stress, revitalisante ou destinées aux sportifs, 300 marques se partagent ce marché en pleine croissance. Pour comprendre l'ampleur de ce phénomène, le JT de TF1 s'est rendu dans une pharmacie d'Issy-les-Moulineaux. Comme dans d'autres officines, on y trouve des dizaines de références : des gélules, des tisanes pour perdre du poids ou se prémunir contre les infections de l'hiver. Et les clients semblent plutôt satisfaits. "Je suis venu chercher ce qui permet de soigner l'état grippal d'un enfant. Je suis habituée à tout ce qui est naturel et je trouve que c'est assez efficace", reconnaît une mère de famille dans la vidéo en tête de cet article.