Risques de surhydratation : jusqu'à quel point faut-il boire de l'eau quand il fait chaud ?

Dans le cas d’une grosse consommation d’eau gazeuse ou très minéralisée, la concentration de sel dans le sang peut en revanche monter, mettant en danger les personnes atteintes d'hypertension. L'eau minérale Vichy Célestins contient par exemple 1172 mg de sodium par litre et la St Yorre 1708 mg. L'eau du robinet à Paris, elle, n'en contient qu'en moyenne 10 mg par litre et l'eau de Lyon encore un peu moins (etre 4 et 8 mg/L).

Boire de l'eau trop fraîche en période de grosse chaleur est également déconseillé. Cela va donner au corps l'impression d'une chute de température et celui-ci va alors tenter de se réchauffer d'autant plus. Boire frais favorise d'autre part - comme les boissons sucrées et l'alcool - la déshydratation, l’absorption de fraîcheur donnant faussement à l'organisme l'impression d'être désaltéré.