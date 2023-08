VIDÉO - Risques de noyade : les précautions à prendre pour se baigner en toute sécurité

C'est un triste bilan dressé chaque année. Au début de la belle saison, plusieurs drames sont à déplorer, touchant des personnes de tous âges. Chaque année, c’est entre 1000 et 2000 noyades qui sont recensées en France.

En 2021, l’enquête menée par Santé publique France a rapporté 1983 cas entre le 1er juin et le 31 août. “Ces évènements mettent en évidence l’importance de la prévention et de la vigilance face à des accidents qui touchent toutes les catégories d’âge et tous les milieux (mer, piscine, lacs et rivières) et qui sont, pour la plupart, évitables” insiste le ministère de la Santé dans un communiqué.

À l'approche de l'été, les autorités rappellent quelques conseils à suivre pour éviter ces drames, qui constituent la première cause de mortalité par accident de la vie courante chez les moins de 25 ans.