Salmonelle, E.Coli, listeria : y a-t-il des failles dans la sécurité sanitaire des aliments ?

Plus généralement, les personnels réalisant des contrôles sanitaires sur les aliments sont rattachés au ministère de l'Agriculture (DGAL), au ministère de l’Économie (DGCCRF) et au ministère de la Santé. Or leurs moyens humains "ne permettent pas de couvrir, par un contrôle de premier niveau, une part significative des établissements de certains secteurs", notait la Cour des comptes en 2019.

La Cour citait le cas de "la remise directe au consommateur" - la distribution d'aliments et de restauration -, estimant que le taux de couverture de ce secteur "atteint par les services de contrôle" était de 9% pour la DGAL et de 4% pour la DGCCRF.