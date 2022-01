VIDÉO - Covid-19 : pourquoi peut-on être infecté plusieurs fois ?

C’est une surprise dont il se serait bien passé. En janvier, David Giovannetti a attrapé, avec sa fille Manon, le Covid pour la deuxième fois. Il avait déjà été infecté une première fois en mai dernier, il n’a d’ailleurs toujours pas retrouvé l’odorat depuis.

"C’est surprenant parce qu’on nous avait dit que si on l’avait une fois, surtout le variant anglais, qui était un peu plus fort, qu’on aurait des anticorps un peu plus puissants, donc je pensais vraiment passer au travers tout en respectant mes gestes barrières comme je le fais", témoigne le cinquantenaire auprès de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.