Avec les variants BA.4 et BA.5, "une reprise épidémique est attendue" en France cet été

Mais alors, quelle forme prendrait cette nouvelle vague, la septième depuis le début de l'épidémie ? "Comme les autres vagues, il y a une durée d’un mois et demi qui peut s’écouler entre le démarrage et le passage du pic, voire la fin", évalue Mircea Sofonea. "Tout dépend de comment les Français s’empareront des gestes barrières", ajoute-t-il, estimant que "les médias et le gouvernement contribuent aussi à modifier le comportement".

Enfin, si l'épidémiologiste ne s'inquiète pas d'une surcharge des hôpitaux liée à cette 7e vague, il met en garde : "On ne peut plus que se permettre des vagues de plus faibles ampleurs avec des effectifs médicaux éprouvés, et des services d’urgences qui sont parfois en service dégradé".