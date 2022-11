Coronavirus : bilan des évacuations sanitaires dans l'Hexagone

Ce mercredi en milieu de journée, 36 malades en réanimation d'Île-de-France ont été évacués à bord de deux TGV médicalisés en direction des hôpitaux de Bretagne. Dans le même temps, par avion, puis en ambulance et en hélicoptère, six patients ont été transférés du Grand Est vers les hôpitaux d'Occitanie. En tout dans les régions les plus touchées, plus de 300 personnes ont déjà été l'objet d'évacuations sanitaires.



