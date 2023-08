Coronavirus : les pharmacies toujours en manque de gels et de masques

En ce moment, les masques et les gels hydro-alcooliques sont toujours en rupture de stock dans les pharmacies et les officines. Notre équipe est allée à Villers-Bocage (Calvados) pour tenter d'en trouver, mais sans succès. Des gens continuent également d'en demander auprès de ces établissements, mais tous reviennent les mains vides. Et les pharmacies qui fabriquent leurs propres solutions n'auront bientôt plus les produits pour les préparer.