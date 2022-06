Covid-19 : a-t-on repris trop vite nos vieilles habitudes ?

En Haute-Garonne, le taux d'incidence a passé la barre des 500 cas pour 100 000 habitants. C'est le cas également en Île-de-France, en Corrèze, en Haute-Vienne et dans la Loire-Atlantique. C'est peut-être parce que dans ces départements, nombreux sont ceux qui veulent reprendre une vie normale. "Ça ne m'inquiète pas plus que ça, il y a d'autres maladies qui existent" ; "Ça ne fait plus peur", confient des passants.