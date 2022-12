Covid-19 : après l'Italie, l'Espagne instaure des contrôles pour les voyageurs venant de Chine

Dans un communiqué publié jeudi, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) avait affirmé que l'introduction d'un dépistage obligatoire du Covid-19 au sein de l'Union européenne pour les voyageurs arrivant de Chine serait "injustifiée". Les pays de l'UE "ont des niveaux d'immunisation et de vaccination relativement élevés" et "les variants circulant en Chine circulent déjà dans l'UE", avait expliqué le Centre, estimant qu'une telle mesure n'était pas nécessaire au niveau de l'UE dans son ensemble.