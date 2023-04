Covid-19 : "aucune augmentation du risque" de problèmes cardiaques avec les nouveaux vaccins

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont retenu 470.962 sujets, âgés de 50 ans et plus, vaccinés en rappel entre le 6 octobre et le 9 novembre 2022 avec un vaccin Pfizer. Environ 20% d'entre eux ont reçu celui développé au début de la pandémie (monovalent), et près de 80% celui adapté aux variants (bivalent).

Trois semaines après l'administration de la dose de rappel, les chercheurs n'ont trouvé "aucune preuve d'un risque accru d'événements cardiovasculaires chez les receveurs du vaccin bivalent par rapport aux receveurs du vaccin monovalent", expliquent-ils dans leur étude publiée ces derniers jours dans The New England Journal of Medicine. Dans le détail, "aucune augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral ischémique, d'accident vasculaire cérébral hémorragique, d'infarctus du myocarde, d'embolie pulmonaire, ni des quatre événements combinés n'a pu être mise en évidence dans les 21 jours suivant l'administration du vaccin bivalent en comparaison avec celle du vaccin monovalent", précisent-ils.