Covid-19 : bientôt la fin du masque

Une vie sans masque ou presque. Voilà quelque chose qui ne nous est pas arrivé depuis longtemps, depuis un an et demi plus précisément et sa généralisation dans les lieux clos. Le 28 février prochain, nous pourrons nous en passer dans les endroits soumis au pass vaccinal comme les restaurants, les théâtres, les cinémas, les musées, les foires et salons notamment.