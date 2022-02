Covid-19 : ce que la levée des restrictions va changer pour vous

Plus de contraintes sur la vaccination, mais de restrictions à partir de mercredi 16 février. À commencer par le retour du public debout dans les salles de concert et au comptoir dans les bars. Demain, Élisabeth Pinto, gérante du bar "Au rendez-vous des artistes", pourra donc retirer son affichette indiquant que son comptoir est fermé. Et elle se dit soulagée. Autre allègement demain, le retour du sandwich et autres consommations dans les stades, les cinémas et dans les transports. Enfin, très attendus, les discothèques et les clubs, fermés depuis le 10 décembre 2021, remettent le son demain soir pour faire la fête, et sans masque obligatoire.