Covid-19 : ce qui change pour le port du masque et le pass vaccinal à partir du 14 mars

Plus que onze jours à attendre avant le retour des sourires. Et en premier, celui du responsable de la sécurité et de l'hygiène de cette entreprise de films adhésifs. Ils ont travaillé avec plusieurs masques et utilisé plusieurs références. Ils sont très satisfaits de pouvoir ôter le masque le 14 mars prochain. Depuis le début de la pandémie, le budget masque de cette entreprise a atteint les 85 000 euros pour 250 employés. Et après le bruit et la chaleur des machines, le masque est un obstacle de plus.