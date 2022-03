Covid-19 : ces lieux où le port du masque n'est plus obligatoire

Le pass vaccinal reste indispensable pour rentrer dans un restaurant. Mais au menu ce midi, une bonne nouvelle pour les clients venus masqués : "le masque n'est plus obligatoire" depuis ce lundi. Partout à l'intérieur, les discussions et les déplacements se font désormais à visage découvert. Certains ont encore du mal à y croire. "On a encore ces vieux réflexes d'avoir toujours le masque à la main".