Covid-19 : la France temporise sur la 4e dose, quels pays la mettent en place ?

Selon lui, une quatrième dose sera alors d'actualité, mais "pour les plus fragiles vaccinés depuis six mois". D'autres pays en Europe ont fait cependant le choix d'appliquer cette mesure dès maintenant. C'est le cas du Royaume-Uni, qui a annoncé ce lundi que les personnes de plus de 75 ans, les résidents de maisons de retraite et toutes les personnes immunodéprimées de plus de 12 ans pourraient recevoir un deuxième rappel dans les prochaines semaines.

L'Espagne, le Danemark ou encore la Suède ont également ouvert la quatrième dose aux personnes vulnérables et/ou aux personnes âgées, ce dernier pays conseillant également cette injection à tous les résidents en maison de retraite. En Allemagne, cette deuxième dose de rappel est par ailleurs aussi recommandée pour les personnels soignants.

Le Danemark a de plus précisé qu'il ne prévoyait pas de quatrième dose pour les autres catégories de populations, ni de troisième dose pour les moins de 18 ans. La Hongrie a, elle, ouvert la possibilité mi-janvier à tous ceux qui le souhaitaient.