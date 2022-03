Covid-19 : retour des restrictions dans les Ehpad touchés par le rebond de l'épidémie

Pour les personnes âgées, il faut donc prendre son mal en patience et utiliser le téléphone ou les visios pour garder le contact avec la famille. Ce vendredi matin, Nathalie discute avec son père âgé de 90 ans. "On a la chance d’avoir ce nouvel outil de communication, ce qui est très bien. Ça permet de rester en contact avec notre papa et de le voir surtout", se réjouit-elle.

Les résidents ne sont pas confinés dans leur chambre comme il y a deux ans. Ils peuvent sortir dans le parc à l’extérieur et les animations se poursuivent à l’intérieur. "Ce n’est pas évident de restreindre les visites. Surtout quand les familles sont fusionnelles, c’est compliqué mais ce n’est pas nouveau. On a l’habitude de gérer et en général, les familles jouent le jeu", affirme le docteur Hervé Wiart, médecin coordonnateur des Ehpad du centre hospitalier de Boulogne-sur-Mer.