Covid-19 : la hausse des cas marque-t-elle le début d'une sixième vague ?

Il était presque oublié. Depuis la fin du mois de janvier, le nombre de nouveaux cas n'a cessé de baisser dans le pays, les hospitalisations aussi, et la quasi-totalité des restrictions ont été levées. Pourtant, le Covid-19 est toujours là. Plus de 86.000 tests positifs sont enregistrés chaque jour en France, contre environ 50.000 début mars.

Selon Santé publique France, le variant Omicron original BA.1, responsable de la cinquième vague, est peu à peu remplacé par le sous-variant BA.2. D'après les derniers relevés, cette souche serait responsable de 57% des contaminations. Dès lors, faut-il y voir les prémices d'une nouvelle vague ? La hausse des cas va-t-elle progressivement s'estomper ? Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille, répond à TF1info.

Doit-on déjà parler d'une sixième vague ?

Non, il ne s'agit pas d'une sixième vague puisque nous sommes toujours en présence du variant Omicron. Notons que le Danemark, touché plus tôt que nous par le sous-variant BA.2, n'a pas non plus considéré qu'il s'agissait d'une sixième vague. Je parlerai donc plutôt d'un rebond de la précédente : la cinquième vague a redémarré alors qu'elle n'était pas encore terminée.