Covid-19 : tous les indicateurs à nouveau en hausse, sauf les hospitalisations et les décès

Tous les autres indicateurs sanitaires suivent la même dynamique. Le taux de positivité des tests est désormais de 23,4% (contre 20,7% une semaine plus tôt), tandis que le taux de reproduction du virus, à savoir le nombre de personnes que contamine en moyenne un malade, est fixé à 1,11 (contre 0,81).

En revanche, l'indicateur le plus scruté - les hospitalisations - ne connaît aucun changement de tendance. La semaine dernière, 5680 patients Covid-19 ont été hospitalisés, selon le décompte de Santé publique France. C'est moins que sept jours plus tôt (5979). Même constat en soins critiques, où les nouvelles admissions diminuent de 17% en une semaine (578 contre 696), et pour le nombre de décès à l'hôpital (-26%, 737 contre 995). Attention toutefois, depuis le début de l'épidémie, ces trois indicateurs ont plusieurs jours de retard par rapport à la hausse des cas.