VIDÉO - Covid-19 : entrevoit-on vraiment la fin du tunnel en Europe ?

"Nous pouvons mettre fin à la phase aiguë de la pandémie cette année - nous pouvons mettre fin au Covid-19 en tant qu'urgence sanitaire mondiale", a déclaré ce lundi matin déclaré le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Une déclaration pour le moins surprenante quand on sait qu'en France, on compte en moyenne 400.000 contaminations par jour.

En fait, explique la journaliste santé de TF1 Caroline Bayle dans la vidéo du 13H en tête de cet article, l'OMS se base sur les caractéristiques du variant Omicron, qui continue de flamber presque partout en Europe : c'est, comme on le sait désormais, le plus contagieux qu'on ait connu. L'OMS estime même que d'ici au mois de mars, 60% des Européens auront été contaminés, ce qui devrait apporter une certaine protection à l'arrivée du printemps. els températures plus élevées devraient alors apporter une péridoe d'accalmie.