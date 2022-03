Covid-19 - "Ça enlève une barrière" : les écoliers tombent le masque avec le sourire

Le port du masque n’est plus obligatoire à l’école. Pour les enfants, c’est une excellente nouvelle : "'C'est cool, c'est mieux pour respirer l'air", juge ainsi les élèves d'une école de Bayeux. La maîtresse, Alexandra Lombaert, est là pour rassurer les élèves qui hésitent. Selon cette enseignante, ne plus avoir à porter le masque va aider les petits à mieux se comprendre et à mieux apprendre. "Ça enlève une barrière, ça leur permet de mieux s'exprimer." Une vraie bonne nouvelle partagée par les parents, qui attendaient cela avec impatience.