Covid-19 : lever les restrictions, trop tôt en plein rebond des contaminations ?

En cause, la présence actuellement majoritaire d’un sous-variant d’Omicron, le BA.2, un peu plus contagieux. Mais aussi un relâchement des comportements et une moindre application des gestes barrières.

Alors, retirer le masque et mettre au placard le pass vaccinal, comme c'est le cas depuis ce lundi 14 mars, peut-il provoquer une nouvelle vague ? Pas forcément, car la situation n’a plus rien à voir avec celle du début de la pandémie. "La population française est aujourd'hui largement immunisée, que ce soit grâce à la vaccination ou à des infections antérieures, explique au micro de TF1 Florence Débarre, chercheuse au CNRS en biologie évolutive. L'effet d'une contamination sur une personne immunisée est donc très différent de ce qu'il pouvait être il y a deux ans." Deux années de pendant lesquels 30 à 40% des Français auraient déjà été infectés.