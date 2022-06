Covid-19 : l’épidémie repart et les symptômes évoluent

Les nouveaux variants du Covid sont plus contagieux et durent plus longtemps que la souche Omicron. Cette dame vient de se faire tester et elle est toujours positive au bout de cinq jours. Si votre dernière injection date d'il y a plus de six mois et que vous avez plus de 60 ans, vous êtes éligible à une dose de rappel. De plus, vous ne devriez pas avoir des difficultés à trouver un rendez-vous. Si le nombre de contaminations augmente, pour l'instant, les hôpitaux ne sont pas saturés. De plus, le nombre de personnes en réanimation n'a jamais été aussi faible depuis près de deux ans, après la première vague.