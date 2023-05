À Béziers, l'hôpital fête la fin du port du masque en musique et suscite les critiques

Mais cet enthousiasme a rapidement été douché par des dizaines d'internautes, dont plusieurs professionnels de santé, qui ont jugé cette célébration malvenue. "Je conçois qu'il n'y a pas grand-chose dont peuvent se réjouir les hôpitaux en ce moment, mais de là à faire un clip célébrant la fin du masque à l'hôpital... une aberration", a écrit l'une d'entre elle sur Twitter, se présentant sur son profil comme une praticienne hospitalière. "Sur le plan de l'hygiène hospitalière, de la com, du fond, de la forme, rien ne va dans ce clip", a-t-elle ajouté. "Pas mieux", a commenté l'épidémiologiste Dominique Costagliola.

Depuis la fin de l'état d'urgence sanitaire au 1er août 2022, signant la fin des mesures d'urgence liées au Covid, le port du masque n'était plus obligatoire dans les hôpitaux. Mais il restait "très fortement recommandé", indique le ministère de la Santé. Certains centres, dont l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le plus grand groupe hospitalier français, a décidé de le maintenir. Au sein de ce dernier, le masque est toujours imposé à l'heure actuelle, sauf dans les bureaux, salles de réunions, de repos, et dans les salles et services non ouverts aux patients. Ces dernières semaines, différents centres à travers la France ont annoncé lever cette obligation.