Covid-19 : le virus engendrerait des risques cardiovasculaires accrus

Plus de deux ans après son arrivée sur le sol français, le virus du Covid-19 cache encore de nombreux mystères. Parmi eux, ses conséquences à long terme. Et les recherches en ce sens ne sont pas toutes rassurantes. Selon une étude publiée par des scientifiques américains, la maladie pourrait provoquer des risques cardiovasculaires accrus plusieurs semaines après l'infection. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont comparé les données cardiaques de plus de 150.000 personnes contaminées avec celles de millions d'autres avant l'apparition de la maladie ou qui n'ont pas été testées positives sur la même période.

Sur la première année suivant le test positif, de multiples problèmes cardiaques surviennent chez des anciens contaminés. Il s'agit notamment du risque d'AVC, 50% plus élevé pour les personnes ayant eu le Covid-19, des troubles du rythme cardiaque (+70%), d'une insuffisance cardiaque (+72%) ou encore des embolies pulmonaires (+193%).