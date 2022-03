Covid-19 : les contaminations repartent à la hausse en Normandie

Dans la pharmacie du département où se rend TF1 dans le reportage du JT de 13H en tête de cet article, les tests antigéniques s'enchaînent depuis le début de semaine. Le regain épidémique observé ces derniers jours a surpris le pharmacien Aurélien Tesson. "On voit bien que le nombre de tests qu'on réalise est en train d'augmenter, même d'exploser par rapport à ce qu'on faisait, constate-t-il. Et surtout, la positivité : là, on est facilement à plus de 50 % de positifs. Nous en tout cas, de ce qu'on note sur le terrain, l'épidémie reprend".