Covid-19 : lundi, on enlève le masque dans les transports

Bas les masques dans les transports en commun à partir de lundi. À Dijon, la nouvelle ravit les usagers. "Il était temps ! On attendait que ça", se réjouit une passante. Dès lundi, vous aurez le choix. Le port du masque ne sera plus obligatoire, seulement recommandé. Tous les transports en commun sont concernés : bus, métros ou trains, et même avions lors de vols européens.