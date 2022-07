Covid-19 : remontée des inquiétudes pour les vacances

À la veille des vacances, les familles sont inquiètes pour l'été. Pour sauver tant bien que mal celles-ci, certains se ruent sur la dose de rappel. Les demandes de vaccins explosent. "On ne prend plus personne sur liste d'attente. On a des demandes quotidiennes, voire plusieurs fois par heure. Donc, c'est vraiment compliqué là de faire face à la demande. On aimerait bien qu'il y ait des centres qui rouvrent", affirme Élise Leclere, pharmacienne adjointe.