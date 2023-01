"Laisser circuler le virus" : pourquoi le protocole contre le Covid est assoupli à partir du 1er février

Une forme de soulagement était perceptible ce dimanche matin à l'annonce de ces mesures. À partir du 1er février, pour les personnes positives, il n'y aura plus d'arrêts de travail sans jours de carence, et plus d'isolement systématique. Pour les cas contact, plus de tests obligatoires. L'épidémie est en régression avec 5 000 contaminations par jour. Et les hospitalisations sont en baisse : 25 000 en décembre, 16 000 en janvier.