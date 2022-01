Vaccin anti-Covid : "9 millions de Français n'ont pas encore reçu une 3e dose", alerte Olivier Véran

Cette mise en garde a également été l'occasion pour le ministre de rappeler le bénéfice de la dose de rappel. "On sait que ça protège et que c'est efficace. Si nous n'avions pas eu un taux de couverture vaccinale comme celui-ci, non seulement nous aurions eu encore plus de contaminations, parce que ça réduit quand le taux de contamination, mais surtout, on aurait débordé nos hôpitaux", a-t-il prévenu.

Selon lui, le pass sanitaire aurait même eu un bénéfice économique puisque le PIB hebdomadaire aurait été 0,6 point plus bas, reprenant un chiffre donné par le Conseil d'analyse économique, permettant l'économie de "6 millions d'euros". Un outil efficace pour le gouvernement et dont il ne semble pas prêt de se passer pour le moment. Ainsi, si au 15 février, de nombreuses restrictions sont levées, cela ne sera pas le cas du fameux sésame. "Le pass vaccinal est un outil dont nous avons besoin", a de nouveau insisté Olivier Véran.