Covid-19 : le vaccin par voie nasal, la piste d'un laboratoire de recherche français

Outre sa facilité d'utilisation, le sérum compte un deuxième atout : sa composition lui permettrait d'être efficace contre toutes les formes du Covid-19. "Contrairement aux vaccins actuels, tous basés uniquement sur la protéine Spike, notre vaccin repose sur un cocktail de protéines dont certaines ne sont pas sujettes à variation", poursuit Mathieu Epardaud. "On peut donc espérer que cela lui permette de maintenir son efficacité contre différents variants.

Il serait aussi capable de lutter contre la contagiosité du virus, en bloquant sa transmission. "Notre vaccin apparaîtra sur deux possibilités : il sera soit utilisé sous forme de rappel, pour continuer à protéger des formes graves et arrêtera la contagiosité, soit utilisé en primo-intention pour les populations peu ou pas vaccinées", détaille Isabelle Dimier-Poisson, professeure à l'Université de Tours. La solution pourrait être particulièrement efficace pour les enfants, qui craignent les injections intramusculaires, et dans les pays où la couverture vaccinale reste faible. D'autant que le sérum est facile à conserver : on peut le placer dans un simple réfrigérateur, note Les Echos,