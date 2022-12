Covid-19 : faut-il craindre la 9ᵉ vague ? Le point sur les chiffres

Au fil des mois, les Français ont perdu certains réflexes : moins de dépistages et moins de masques dans les transports. Pourtant, la neuvième vague de Covid-19 se confirme. On estime à 50 000 en moyenne le nombre de nouveaux cas chaque jour. Plus de 71 600 cas ont été enregistrés jeudi 8 décembre. Le variant Omicron continue de sévir. Mais la souche BA.5 est supplantée par le BQ1.1. Ce dernier est plus transmissible, mais pas plus grave que le précédent.