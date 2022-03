Les cas de Covid-19 repartent à la hausse en France : comment l'expliquer ?

Ce possible rebond épidémique s’accompagne également d’une montée en puissance du sous-lignage BA.2 du variant Omicron. "On n'a pas d'explication particulière pour le moment à ce ralentissement de la baisse si ce n'est qu'on observe, comme dans tous les pays, une progression des contaminations liées au variant BA.2, qui représente entre 30 et 40% des cas. On sait qu'il est plus transmissible qu'Omicron, donc il est possible qu'on assiste à une petite résurgence épidémique liée à ce fameux BA.2", nous expliquait lundi Philippe Amouyel, professeur de santé publique au CHU de Lille. Et de préciser : "C'est à surveiller et à confirmer."