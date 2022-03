Covid à l’école : on n’en finira jamais ?

À peine quinze jours que ces élèves de Colombe (Hauts-de-Seine) ont retrouvé le chemin de l’école. Ils ont oublié les gestes barrières, aucun masque sur le visage n’est plus d'obligatoire et pourtant mieux vaut être prudent. Le nombre de cas a triplé en seulement trois semaines pour atteindre 81 000 contaminations, soit le même niveau qu’il y a tout juste un an. Il y a autant d’élèves en moins dans les salles de classe.