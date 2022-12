Covid en Chine : doit-on craindre une pénurie de paracétamol ?

En France, le Doliprane est produit par les laboratoires Sanofi de Lisieux et de Compiègne, le Dafalgan et l'Efferalgan par les laboratoires UPSA à Agen. Mais la matière première, le paracétamol, nécessaire à leur fabrication, vient de l'étranger. Plus de la moitié vient de Chine, un quart d'Inde et le reste des États-Unis.