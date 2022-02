Levée des restrictions sanitaires : Olivier Véran optimiste "pour la mi-mars"

"Nous prenons des décisions en fonction des seuls critères sanitaires", a assuré le ministre de la Santé, quant à l'estimation d'une date pour alléger ou lever les mesures sanitaires. "Ce que nous constatons aujourd'hui, et depuis plusieurs semaines", a expliqué Olivier Véran, "c'est un effondrement de la vague Omicron, et une diminution de la charge sanitaire". Fort des projections des experts, le médecin pense que "les conditions hospitalières permettront de supprimer le masque à l'intérieur, et de supprimer tout ou partie du pass vaccinal".