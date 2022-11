Covid : face au début d'une 9e vague, le masque de retour dans les transports ?

Depuis quelques mois, le Covid semble être derrière nous. Dans les transports en commun, les masques se font rares. À la suite de l’appel solennel d’Élisabeth Borne ce mardi après-midi, le débat est relancé à la sortie de la gare : "Si c’est pour protéger les personnes plus à risques, autant le faire" ; "On le fait pour nous et pour les autres aussi" ; "C’est un acte de citoyenneté de faire attention aux autres, on n'est plus des enfants".

Les chiffres du Covid repartent à la hausse cet automne à cause du retour du froid et de l’humidité. Cette semaine, on a enregistré 42 000 cas positifs par jour en moyenne, soit une hausse de 32% par rapport à la semaine passée.