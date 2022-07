Covid : la 7e vague va-t-elle gâcher l’été ?

Selon des constats, le pic de la septième vague épidémique pourrait intervenir à la fin du mois de juillet comme en 2021. On se demande alors si la situation sanitaire risque de gâcher l'été. D'après le Dr Gérald Kierzek, il n'y a pas encore de suractivité dans les hôpitaux. Cependant, on constate que des personnes présentent les symptômes des variants d'Omicron. Mais le virus ne conduit pas à une saturation des services d'urgence, d'autant plus qu'il y a la vaccination.