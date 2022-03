Covid : légère reprise des contaminations

Ce médecin généraliste remarque également une reprise épidémique légère. Chaque jour, cinq nouveaux patients sont positifs. "Si on enlève les masques bientôt avec l'arrêt du pass vaccinal, j'encourage fortement mes patients à garder les mesures barrières : le lavage de mains, le port du masque et puis les mesures de distanciation, notamment dans les rassemblements et quand on fait ses courses", lance le docteur Jérôme Poidevin. Les professionnels de santé appellent à la prudence, afin d'éviter une nouvelle vague de contamination.