À l'école ou au bureau, ils continuent de porter le masque : quelle utilité ?

Pour bien cerner ce débat, il faut avoir à l'esprit les deux grandes catégories de masques médicaux existantes. Tandis que les masques antiprojections, dits "chirurgicaux", les plus utilisés depuis le début de la crise, ont vocation à éviter de contaminer les autres en rejetant des sécrétions, les masques de protection respiratoire individuelle, sont destinés à protéger ceux qui les portent des risques d’inhalation d’agents infectieux. Équipés d’un système filtrant, ces derniers sont toutefois rarement supportés plus de quelques heures et ne sont donc pas présentés comme les plus adaptés au grand public.

Autrement dit, si les masques équipés d’un système filtrant de type FFP2, utilisés comme il se doit, peuvent protéger leur porteur du Covid, ce n'est pas le cas des "chirurgicaux" qui ne répondent pas aux mêmes normes de protection même s'ils contribuent, dans une moindre à mesure, à réduire les risques d’exposition au virus.