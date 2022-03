Covid : on se teste de nouveau

Face à cette forte demande, il a fallu organiser les équipes et recruter du personnel en renfort. Dans les cabinets médicaux, même affluence. Ici par exemple, pour les quinze prochains patients, ce sont des consultations pour fièvre avec nez qui coule et de la toux. Des symptômes qui peuvent être aussi le signe d'une simple grippe. Ce médecin effectue des tests antigéniques, mais le résultat n'est pas fiable à 100%. "Maintenant, ça peut être moitié moitié de grippe et de Covid. Pour ceux qui ont fait le test et que ce dernier n'est pas positif, on leur conseille de refaire un test deux-trois jours plus tard", explique-t-il.