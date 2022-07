Covid : pourquoi l’épidémie explose-t-elle en France ?

La crise sanitaire est plus structurelle que virale. C'est-à-dire qu'on a mis l'incapacité d'avoir des services de proximité sanitaires et le débordement des médecins généralistes en exergue avec le Covid. Depuis des années, le pays a eu une politique de réduction des moyens, et on le paye actuellement. Un patient qui aurait dû être hospitalisé et soigné rapidement devait attendre sur les brancards des urgences avec des temps de transferts importants. Ce sont des réductions que l’on appelle des "pertes de chance" pour le patient.