Covid : un nouveau sous-variant plus résistant au vaccin ?

Ce jeudi, on a recensé, en 24 heures, 79.852 nouveaux cas positifs en France. Une hausse de 50% par rapport à la semaine dernière. En effet, ceux qui viennent se faire tester dans les pharmacies sont de plus en plus nombreux, alors que circulent sur le territoire de nouveaux sous-variants particulièrement contagieux (mais pas plus dangereux).

La présence du virus sur le territoire interroge sur l'efficacité des vaccins, comme le souligne notre sujet dans la vidéo en tête de cet article.