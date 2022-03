4e dose ouverte aux plus de 80 ans : vers une généralisation ?

Quelques semaines plus tôt, au sujet de cette quatrième dose, Sylvie Briand, directrice de l'OMS des risques épidémiques et pandémiques, avait expliqué au micro de LCI, que pour échapper à ce second rappel en population générale, il faut "espérer qu'un bon système immunitaire conservera ses anticorps plus longtemps."

Mais à la même période, le Pr Eric Caumes, infectiologue à l'Hôpital Hôtel-Dieu, à Paris, se montrait plus sceptique quant à la durée de l'immunité permise par la vaccination et notamment le rappel. "Evidemment qu'il y a une déception, il faudrait vraiment ne pas y voir clair pour ne pas être déçu (par le vaccin). Avec certains vaccins, vous faites une primovaccination vous êtes protégé toute la vie, là au bout de six mois votre protection tombe à 50% avec omicron si vous ne faites pas le rappel", détaillait-il ainsi en janvier sur LCI, concluant que l'actuel vaccin anti-Covid "ce n'est pas un très bon vaccin et surtout, c'est éphémère".

Et d'insister : "C'est pas une durée de protection qui se chiffre en années, ça ne se chiffre même pas en mois (...) en dehors de la grippe puisque c'est un virus qui mute, il n'y aucune autre situation où on est obligé de renouveler un vaccin à un rythme pareil". Prenant l'exemple des Israéliens "en avance là-dessus", ce dernier estimait alors que "s'ils se mettent en ordre de marche pour cette 4e dose, ce n'est pas pour rien". Pour rappel, l'état hébreu autorise cette quatrième dose, pour les plus fragiles, depuis début janvier, à l'instar du Danemark et de l'Espagne depuis la mi-janvier, mais aussi de l'Allemagne depuis le 3 février ou encore de la Hongrie et du Chili.